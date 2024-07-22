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10:45, 22 июля 2024Россия

В Дагестане запертые в квартире на время квеста участники молили о помощи

Shot: в Махачкале запертые участники квеста молили о помощи прохожих

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Махачкале в Дагестане участники квеста, которые были заперты в квартире на время прохождения мероприятия, молили прохожих о помощи. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как выяснило издание, клиентов «Дома ужаса» приковывали к креслам и сажали в клетки. По задумке организаторов, люди должны были выбраться из ловушек. Когда начался пожар, компания молодых людей проигрывала и не успевала пройти испытания. Несчастные кричали и молили прохожих помочь им выйти.

Как утверждает Shot, двух девушек-участниц спасти не удалось. Они получили тяжелейшие ожоги. За жизнь 20-летнего парня борются медики в реанимации.

Ранее стало известно, что огонь распространился по квартире, когда ведущий квеста поджег перчатку, раскрывая одно из заданий.

Отмечалось, что заведение «Дом ужаса» принадлежит участнику команды КВН «Сборная Дагестана» Гусейну Ибрагимову. Его допрашивают оперативники.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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