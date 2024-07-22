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09:17, 22 июля 2024Россия

Студентка сгорела во время квеста в Дагестане

Mash: 19-летняя студентка сгорела во время квеста в Махачкале

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Махачкале 19-летняя студентка сгорела во время квеста. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, огонь распространился по квартире, когда ведущий мероприятия поджег перчатку, раскрывая одно из заданий.

Как утверждает Mash, заведение принадлежало участнику команды КВН «Сборная Дагестана» Гусейну Ибрагимову. Его забрали в полицию на допрос.

До этого сообщалось, что в Москве на проспекте Вернадского в общежитии Московского государственного университета (МГУ) произошел пожар. Людей из здания пришлось эвакуировать.

Возгорание произошло на девятом этаже из 24, сведений о пострадавших тогда не поступало.

Еще раньше в подмосковной Балашихе загорелось здание общежития. Огонь распространился на 40 квадратных метров.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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