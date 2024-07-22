В Европе заявили об изменении отношения Зеленского к переговорам с Россией

Franceinfo: впервые с 2022 года Зеленский выступил с идеей переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с 2022 года выступил с идеей прямых переговоров с Россией без вывода российских войск. Об изменении отношения украинского лидера к мирным инициативам говорится в материале издания Franceinfo.

Европейское издание прокомментировало слова Зеленского, допустившего переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «Впервые после провала переговоров весной 2022 года, в первые дни российского наступления, президент Украины выступил с идеей прямых переговоров без предварительного вывода российских войск со своей территории», — говорится в материале.

Franceinfo предположило, что глава украинского государства мог выступить с таким предложением из-за давления общественного мнения или тупика в военных действиях.

21 июля стало известно, что Зеленский допустил переговоры с Путиным. Он заявил, что их встреча может состояться на «втором саммите мира». Он назвал этот шаг вынужденной мерой для завершения военного конфликта.