Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:47, 22 июля 2024Интернет и СМИ

В Германии рассказали об ущербе для Евросоюза из-за визита Орбана в Москву

Tagesschau: визитом в Москву Орбан помешал ЕС показать единство по Украине

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нанес ущерб Европейскому союзу, пытающемуся показать единство в украинском вопросе. Об этом говорится в материале немецкого издания Tagesschau.

Издание, базирующееся в Германии, рассказало, что такой эффект вызвал визит Орбана в Москву. «Орбан помешал попыткам Евросоюза выступить единым фронтом в политике относительно Украины», — говорится в статье.

Tagesschau также подчеркнуло, что позиция Орбана не отражает взгляд Евросоюза на российско-украинский конфликт.

5 июля премьер-министр Венгрии прибыл в Москву. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам Орбана, его визит в Россию стал следующим шагом в так называемой «мирной миссии». Помощник Путина Юрий Ушаков назвал его общение с Орбаном очень откровенным. Он подчеркнул, что украинский конфликт был одной из основных тем для обсуждения.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия уничтожила пункт дислокации ВСУ в Харьковской области. Дроны навели на цель трехтонную бомбу

      России предсказали опережение плана по сокращению импорта

      В США заявили о нежелании Секретной службы направлять снайперов на митинг Трампа

      Стал известен знаменосец сборной США на открытии Олимпиады-2024 в Париже

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      Политолог оценил выход Байдена из президентской гонки фразой «давно ничего не решает»

      Раскрыты новые подробности о сгоревших заживо на квесте в Дагестане девушках

      Переделавший стартовый пистолет в боевой житель ДНР расправился с семьей и сел пожизненно

      Стало известно о наступлении российских военных на авдеевском направлении

      Стилистка назвала россиянкам подходящую женщинам любого возраста одежду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше