В Германии рассказали об ущербе для Евросоюза из-за визита Орбана в Москву

Tagesschau: визитом в Москву Орбан помешал ЕС показать единство по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нанес ущерб Европейскому союзу, пытающемуся показать единство в украинском вопросе. Об этом говорится в материале немецкого издания Tagesschau.

Издание, базирующееся в Германии, рассказало, что такой эффект вызвал визит Орбана в Москву. «Орбан помешал попыткам Евросоюза выступить единым фронтом в политике относительно Украины», — говорится в статье.

Tagesschau также подчеркнуло, что позиция Орбана не отражает взгляд Евросоюза на российско-украинский конфликт.

5 июля премьер-министр Венгрии прибыл в Москву. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам Орбана, его визит в Россию стал следующим шагом в так называемой «мирной миссии». Помощник Путина Юрий Ушаков назвал его общение с Орбаном очень откровенным. Он подчеркнул, что украинский конфликт был одной из основных тем для обсуждения.