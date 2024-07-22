В Госдуму внесли документ об освобождении вице-спикера ГД от должности

В Думу внесли документ об освобождении от должности вице-спикера ГД Неверова

В Госдуму внесли проект постановления об освобождении от должности вице-спикера нижней палаты парламента Сергея Неверова. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Думы.

«Освободить депутата Государственной Думы Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации», — говорится в документе.

Постановление вступит в силу со дня его принятия. Документ подписан спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Ранее глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев уволил своего помощника Ингмара Левчика после произошедшего скандала. «По выявленным фактам в отношении помощника И. Левчика, которые вызвали широкий общественный резонанс, принято решение о расторжении с ним трудовых отношений», — написал чиновник.