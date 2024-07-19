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12:30, 19 июля 2024Россия

Помощника главы МЧС Крыма уволили после скандала

Глава МЧС Крыма Садаклиев уволил своего помощника Левчика после скандала

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев уволил своего помощника Ингмара Левчика после произошедшего скандала. Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале.

«По выявленным фактам в отношении помощника И. Левчика, которые вызвали широкий общественный резонанс, принято решение о расторжении с ним трудовых отношений», — написал чиновник.

На данный момент уже издан приказ об увольнении замминистра, добавил Садаклиев.

Ранее Левчик оказался в центре скандала — полиция поймала его за рулем Range Rover. Чиновник при этом был лишен прав. Сейчас он находится в Железнодорожном райотделе полиции, где ожидает суда.

Левчик занял должность помощника министра МЧС Крыма Сергея Садаклиева в 2022 году. Водительского удостоверения мужчину лишили уже через год, основанием для этого послужила езда под барбитуратами.

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