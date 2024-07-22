В Харькове прогремел взрыв

«Страна.ua»: в Харькове произошел взрыв

В Харькове произошел взрыв. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Как сообщает издание «Украинская правда», в городе прогремело несколько взрывов. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харькове и области воздушная тревога объявлена не была.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что в результате ночного удара по вокзалу с украинскими военными и техникой российские войска сорвали ротацию Вооруженных сил Украины в направлении города Волчанск в Харьковской области.