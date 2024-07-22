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19:05, 22 июля 2024Бывший СССР

В Харькове прогремел взрыв

«Страна.ua»: в Харькове произошел взрыв
архивное фото

архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Харькове произошел взрыв. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Как сообщает издание «Украинская правда», в городе прогремело несколько взрывов. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харькове и области воздушная тревога объявлена не была.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что в результате ночного удара по вокзалу с украинскими военными и техникой российские войска сорвали ротацию Вооруженных сил Украины в направлении города Волчанск в Харьковской области.

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