Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:52, 22 июля 2024Мир

В Кремле предрекли помощь США Украине за счет Европы

Песков: США продолжат помогать Украине, увеличивая нагрузку на Европу

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

США продолжат помогать Украине, увеличивая при этом финансовую нагрузку на Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«США так или иначе будут продолжать эту помощь, это очевидно, пытаясь побольше нагрузить своих европейских подчиненных финансово», — заявил официальный представитель Кремля.

По его словам, эта тенденция «хорошо прослеживается».

В ходе брифинга Песков также заявил, что будущее российско-американских отношений имеет большое значение для Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Мучительное поражение». Как в мире отреагировали на выход Байдена из президентской гонки

      Доллар слабо отреагировал на выход Байдена из президентской гонки

      Власти обстреливаемой Белгородской области стали предлагать жителям уезжать

      На Украине показали кадры с подозреваемым в убийстве Фарион

      Темпы роста импорта китайских легковушек в Россию подсчитали

      В Кремле напомнили о нелюбви потенциального кандидата в президенты США к России

      Криминальный авторитет стал лицом с агитационного плаката СВО

      В Москве пройдет масштабная выставка столичного образования

      Айза назвала легинсы SHAMANа кринжем

      Народную артистку РСФСР экстренно госпитализировали в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше