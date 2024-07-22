В Кремле предрекли помощь США Украине за счет Европы

США продолжат помогать Украине, увеличивая при этом финансовую нагрузку на Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«США так или иначе будут продолжать эту помощь, это очевидно, пытаясь побольше нагрузить своих европейских подчиненных финансово», — заявил официальный представитель Кремля.
По его словам, эта тенденция «хорошо прослеживается».
В ходе брифинга Песков также заявил, что будущее российско-американских отношений имеет большое значение для Москвы.