В Кремле предрекли помощь США Украине за счет Европы

Песков: США продолжат помогать Украине, увеличивая нагрузку на Европу

США продолжат помогать Украине, увеличивая при этом финансовую нагрузку на Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«США так или иначе будут продолжать эту помощь, это очевидно, пытаясь побольше нагрузить своих европейских подчиненных финансово», — заявил официальный представитель Кремля.

По его словам, эта тенденция «хорошо прослеживается».

В ходе брифинга Песков также заявил, что будущее российско-американских отношений имеет большое значение для Москвы.