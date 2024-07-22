В Кремле заявили о важности отношений России и США

Песков: будущее отношений России и США является очень важным

Будущее российско-американских отношений является очень важным для Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Для России имеет большее значение будущее российско-американских отношений», — отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что в настоящее время отношения Москвы и Вашингтона можно оценить как «наихудший период в их истории».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Кремль «не удивлен» решением действующего президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки. Также он подчеркнул, что сама тема американских выборов «не является для Москвы каким-либо приоритетом».