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12:48, 22 июля 2024Мир

Кремль прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки

Песков: Кремль не удивлен решением Байдена, выборы в США не приоритет для России
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кремль не удивлен решением действующего президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки, сама тема выборов в Америке не является для Москвы каким-либо приоритетом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Честно говоря, последние годы происходящее в Соединенных Штатах научило нас не удивляться ничему. Поэтому мы не были удивлены сильно. Это все представляет для нас интерес и, конечно, мы внимательно следим за всем, что происходит в мире», — прокомментировал представитель Кремля.

21 июля Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на пост президента. В качестве претендента на пост главы государства от Демократической партии он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Позднее стало известно, что он принял это решение после того, как в течение двух дней изучал результаты социологических опросов, которые показали бесперспективность его возможных попыток обойти соперника, республиканца Дональда Трампа, после проведенных с ним неудачных дебатов.

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      Дмитрий Сотак
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