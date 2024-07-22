В Кремле прокомментировали слова Вучича о подготовке Запада к конфликту с Россией

Песков: НАТО продолжает окружение России своей инфраструктурой

Страны НАТО продолжают окружение России своей инфраструктурой. Таким образом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Сербии Александра Вучича об активной подготовке Запада к конфликту с Москвой, сообщает РИА Новости.

«Североатлантический альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ, продолжает окружение нас своей военной инфраструктурой, что представляет для нас опасность», — сказал представитель Кремля.

По его словам, альянс справляется со своей функцией конфронтационного блока.

Ранее 22 июля президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные страны активно ведут подготовку к прямому военному столкновению с Россией. По его словам, это видно по военным приготовлениям и тому, как они ведутся. Политик подчеркнул, что на Западе предпочли бы вести военные действия против Москвы через кого-то другого, поскольку в данный момент Запад не готов к прямому столкновению.