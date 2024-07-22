«Они уже готовятся». Вучич заявил о неизбежности войны между Россией и Западом. Почему он так считает?

Вучич: Запад ведет активную подготовку к прямому военному конфликту с Россией

Западные страны активно готовятся к прямому военному столкновению с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, это видно по военным приготовлениям и тому, как они ведутся.

Политик добавил, что на Западе предпочли бы вести военные действия с Россией через кого-то другого, поскольку в данный момент они не готовы к прямому конфликту. «Будут ли готовы? Думаю, что будут. Они уже готовятся к конфликту с Россией и готовятся значительно быстрее, чем некоторые хотели бы видеть», — отметил Вучич.

Президент Сербии заявил, что мир катится к катастрофе

Рассуждая о конфликте на Украине, Вучич сказал, что не болеет ни за одну из сторон — он хочет лишь перемирия. Однако сейчас мир катится к катастрофе и, по его мнению, нет ничего, что могло бы это остановить.

Все это подготовка к войне. Посмотрите, как формируются правительства военного времени, включая Европейскую комиссию. В России не будут разговаривать ни с кем из ЕС, потому что [в ЕС] видят в России врага Александар Вучич президент Сербии

Он добавил, что Запад не сможет победить Россию таким образом, как некоторые себе представляют. «Это возможно, только если с [президентом России Владимиром] Путиным что-то произойдет», — подчеркнул сербский лидер.

НАТО привело более 500 тысяч военных в состояние повышенной готовности

Ранее в июле официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла сообщила, что НАТО привела более 500 тысяч военнослужащих в состояние повышенной готовности. Она пояснила, что с 2014 года альянс претерпел самую значительную трансформацию в коллективной обороне за поколение. «Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны», — подчеркнула Дахлалла.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В свою очередь аналитик Института исследований внешней политики Роберт Гамильтон рассказал телеканалу CNN, что многие страны Запада переосмысляют свой подход к военной службе в пользу обязательного призыва для подготовки к конфликту с Россией.

Это трагическая правда, что в 2024 году мы сталкиваемся с вопросом, как мобилизовать миллионы людей и бросить их в мясорубку потенциальной войны Роберт Гамильтон аналитик Института исследований внешней политики

По его мнению, в такое положение Запад «загнала Россия».

Как отметил телеканал, с начала открытого конфликта на Украине риски крупной войны в Европе растут. Так, сразу несколько европейских стран вновь ввели или расширили обязательную военную службу, и предполагается, что меры по укреплению обороноспособности будут расширены еще больше.