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05:36, 22 июля 2024Мир

НАТО привело более 500 тысяч военнослужащих в состояние повышенной готовности. Зачем альянс наращивает группировку?

НАТО привело в состояние повышенной готовности более 500 тысяч военнослужащих
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В настоящее время более 500 тысяч военнослужащих НАТО находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом в интервью CNN заявила официальный представитель альянса Фарах Дахлалла.

Она отметила, что с 2014 года Североатлантический альянс претерпел самую значительную трансформацию в коллективной обороне за поколение. «Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны», — подчеркнула собеседница телеканала.

Страны НАТО начали готовиться к конфликту с Россией

На Западе переосмыслили подход к военной службе, допустив возвращение обязательного призыва. Аналитик Института исследований внешней политики Роберт Гамильтон объяснил, что такие мери призваны подготовить армии стран НАТО к прямому конфликту с Россией. «Нам придется пересмотреть то, каким образом мы мобилизуемся для войны», — заявил эксперт.

Это трагическая правда, что мы сталкиваемся с вопросом, как мобилизовать миллионы людей и бросить их в мясорубку потенциальной войны

Роберт Гамильтонаналитик Института исследований внешней политики

При этом он добавил, что в такое положение Запад «загнала Россия».

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Президент Сербии Александр Вучич также предупредил, что страны Запада сейчас ведут активную подготовку к вступлению в прямой военный конфликт с Россией. По его словам, на Западе предпочли бы вести военные действия через кого-то другого, поскольку в данный момент они не готовы к прямому конфликту с РФ. «Будут ли готовы? Думаю, что будут. Они уже готовятся к конфликту с Россией и готовятся значительно быстрее, чем некоторые хотели бы видеть», — сказал он.

Когда может произойти конфликт России с НАТО?

Депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев допустил, что полноценный вооруженный конфликт НАТО и России может начаться в 2029-2030 годах. По его словам, сейчас Запад медлит с «большой войной». Это происходит из-за того, что США не хотят воевать собственными силами.

США хотят воевать руками своих «шестерок». Для начала это Восточная Европа, потом — Западная. Но эти страны на данном этапе не сильно готовы к этому

Андрей Гурулевдепутат Госдумы

Помимо этого, из-за военной помощи Украине запасы Западной Европы сильно истощились, добавил депутат. Чтобы раскрутить промышленность, нужно время. «Так не бывает, чтобы раз — и начали войну. (...) На подготовку нужно время. Кроме того, и войска надо подготовить», — уточнил генерал.

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Ранее немецкие СМИ также назвали 2029-й годом с наибольшей вероятностью столкновения России и НАТО. Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО. План генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера предполагает переброску на восток 800 тысяч военных в течение трех-шести месяцев из портов Нидерландов, Бельгии и Германии. Вместе с ними должны быть перемещены 200 тысяч автомобилей и тяжелой техники. Главной задачей непосредственно Германии станет обеспечение группировки топливом, медикаментами и продовольствием.

Путин отверг возможность войны России с НАТО

В декабре 2023 года президент США Джо Байден заявил, что Россия может быть заинтересована в возможной войне с НАТО. Российский лидер Владимир Путин категорически отверг эти утверждения.

Это чушь полная

Владимир Путинпрезидент России

«Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи — для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — заявил он. По его словам, вряд ли США с учетом перспектив мирового развития так уж заинтересованы в нанесении стратегического поражения России, как они думали 20 лет назад и как они публично заявляют сегодня. Путин выразил сомнения, что это в национальных интересах самих Штатов.

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      Марина Совина
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