Вучич сообщил об активной подготовке Запада к военному конфликту с Россией

Вучич заявил, что Запад активно готовится к военному конфликту с Россией

Страны Запада сейчас ведут активную подготовку к вступлению в прямой военный конфликт с Россией. Об этом в эфире телеканала Pink заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, на Западе предпочли бы вести военные действия через кого-то другого, поскольку в данный момент они не готовы к прямому конфликту с РФ. «Будут ли готовы? Думаю, что будут. Они уже готовятся к конфликту с Россией и готовятся значительно быстрее, чем некоторые хотели бы видеть», — предупредил он.

Ранее Вучич указал, что попытки нанести полное поражение России в конфликте на Украине наносят ущерб европейским странам. «Для нас важен мир, но многие люди так не думают, они не понимают этого, не видят или считают, что необходимо вести войну до полного поражения одной из сторон. Именно это наносит огромный ущерб всем в Европе», — сказал сербский лидер.