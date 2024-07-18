Вучич заявил об ущербе Европе из-за попыток нанести поражение России

Вучич: попытки нанести полное поражение РФ на Украине наносят ущерб Европе

Попытки нанести полное поражение России в конфликте на Украине наносят ущерб европейским странам, заявил президент Сербии Александар Вучич. Его цитирует ТАСС.

«Для нас важен мир, но многие люди так не думают, они не понимают этого, не видят или считают, что необходимо вести войну до полного поражения одной из сторон. Именно это наносит огромный ущерб всем в Европе», — сказал сербский лидер.

Ранее Вучич посоветовал канцлеру Германии Олафу Шольцу как можно скорее добиться мира на Украине на любых условиях. По словам президента, «в данный момент не играет роли», на каких условиях будет установлено перемирие, так как их можно «обсудить потом».