Вучич захотел дать Шольцу один совет по Украине

Вучич захотел посоветовать Шольцу добиться мира на Украине на любых условиях

Канцлеру Германии Олафу Шольцу нужно добиться мира на Украине на любых условиях как можно скорее. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью газете Handelsblatt.

«Украинский кризис будет ухудшаться. Если бы Шольц действительно хотел услышать какой-то совет, то я бы сказал ему: заключите соглашение о прекращении огня как можно скорее», — отметил сербский лидер.

Вучич добавил, что «в данный момент не играет роли», на каких условиях будет установлено перемирие, так как их можно «обсудить потом». Он подчеркнул, что «главное — это добиться мира на Украине».

10 июля Вучич заявил, что президент США Джо Байден демонстрирует двойные стандарты в вопросах оценок конфликтов на Украине и в Югославии. Соответствующим заявлением сербский лидер раскритиковал слова Байдена на саммите НАТО о том, что Североатлантический альянс вмешался в югославский конфликт для «остановки этнических чисток».