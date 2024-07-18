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13:23, 18 июля 2024Мир

Вучич захотел дать Шольцу один совет по Украине

Вучич захотел посоветовать Шольцу добиться мира на Украине на любых условиях

Фото: Carl Court / Getty Images

Канцлеру Германии Олафу Шольцу нужно добиться мира на Украине на любых условиях как можно скорее. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью газете Handelsblatt.

«Украинский кризис будет ухудшаться. Если бы Шольц действительно хотел услышать какой-то совет, то я бы сказал ему: заключите соглашение о прекращении огня как можно скорее», — отметил сербский лидер.

Вучич добавил, что «в данный момент не играет роли», на каких условиях будет установлено перемирие, так как их можно «обсудить потом». Он подчеркнул, что «главное — это добиться мира на Украине».

10 июля Вучич заявил, что президент США Джо Байден демонстрирует двойные стандарты в вопросах оценок конфликтов на Украине и в Югославии. Соответствующим заявлением сербский лидер раскритиковал слова Байдена на саммите НАТО о том, что Североатлантический альянс вмешался в югославский конфликт для «остановки этнических чисток».

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      Дарья Устьянцева
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