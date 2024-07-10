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16:53, 10 июля 2024Мир

Вучич уличил Байдена в двойных стандартах в вопросе Украины

Вучич: Байден демонстрирует двойные стандарты в вопросах Украины и Югославии

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент США Джо Байден демонстрирует двойные стандарты в вопросах оценок конфликтов на Украине и в Югославии. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич, передает ТАСС.

«Когда Россия войдет на Украину, вы говорите, что это агрессия, а когда вы вторглись на территорию Сербии, это не агрессия, а спасение. Чего, кого? Это исторические вопросы, нам нужны хорошие отношения и с американцами, и с русскими», — рассказал глава государства.

Соответствующим заявлением Вучич раскритиковал слова Байдена на проходящем в Вашингтоне саммите НАТО о том, что Североатлантический альянс вмешался в югославский конфликт для «остановки этнических чисток».

Ранее Вучич заявил, что Сербия и США являются историческими союзниками в решающие моменты. Таким образом, он поздравил Соединенные Штаты с Днем независимости, празднуемым 4 июля. Президент также добавил, что принципы свободы, демократии и равенства являются фундаментом американского общества.

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      Максим Габриелян
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