CNN: страны Запада задумываются о внедрении призывной службы

Многие страны Запада переосмысляют свой подход к военную службе в пользу обязательного призыва для подготовки к конфликту с Россией. Об этом заявил аналитик Института исследований внешней политики Роберт Гамильтон, его слова передает CNN.

«Это трагическая правда, что в 2024 году мы сталкиваемся с вопросом, как мобилизовать миллионы людей и бросить их в мясорубку потенциальной войны», — сказал он. Гамильтон добавил, что в такое положение Запад «загнала Россия».

По мнению экспертов, с начала открытого конфликта на Украине риски крупной войны в Европе растут. Как отмечает телеканал, несколько европейских стран н вновь ввели или расширили обязательную военную службу на фоне растущей угрозы со стороны России. Предполагается, что меры по укреплению обороноспособности будут расширены еще больше.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Запад во главе с США проводит полную мобилизацию для сдерживания России и Китая. По его словам, США «поработили Европу и целиком поставили ее на службу своей стратегии доминирования».