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03:27, 22 июля 2024Мир

Более полумиллиона военных привело НАТО в состояние повышенной готовности

НАТО: более 500 тысяч военных приведены в состояние повышенной готовности
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

В настоящее время более 500 тысяч военнослужащих НАТО находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом заявила в интервью CNN официальный представитель альянса Фарах Дахлалла.

Она отметила, что с 2014 года Североатлантический альянс претерпел самую значительную трансформацию в коллективной обороне за поколение. «Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны», — подчеркнула собеседница телеканала.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что НАТО не сможет привлечь более 300 тыс. военных в случае конфликта с Россией. «На бумаге европейские страны-участницы альянса имеют в общей сложности 1,9 миллиона военнослужащих. Но на самом деле им будет достаточно трудно привлечь к участию в конфликте более 300 тысяч военных — и даже в этом случае подготовка потребует месяцев», — говорилось в статье.

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      Марина Совина
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