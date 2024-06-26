На Западе заявили о неспособности НАТО привлечь военных к конфликту с Россией

FT: НАТО не сможет привлечь более 300 тыс. военных в случае конфликта с Россией

Североатлантический альянс не сможет привлечь более 300 тысяч военных в случае конфликта с Россией из-за дефицита кадров. Об этом сообщает газета The Financial Times.

«На бумаге европейские страны-участницы альянса имеют в общей сложности 1,9 миллиона военнослужащих. Но на самом деле им будет достаточно трудно привлечь к участию в конфликте более 300 тысяч военных — и даже в этом случае подготовка потребует месяцев», — передает издание.

Авторы материала также приводят слова бывшего командира одного из британских батальонов Бена Барри, который заявил, что НАТО находится «в переломном моменте». Он подчеркнул, что нехватка кадров является причиной снижения обороноспособности альянса.

13 июня представитель альянса на правах анонимности сообщил, что более 300 тысяч военнослужащих из стран НАТО находятся в высокой боевой готовности. Он добавил, что у военного блока есть «пробелы в наступательных возможностях». Альянс сталкивается с нехваткой ключевых вооружений, таких как противовоздушная оборона (ПВО) и ракеты большей дальности.