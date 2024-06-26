Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:51, 26 июня 2024Мир

На Западе заявили о неспособности НАТО привлечь военных к конфликту с Россией

FT: НАТО не сможет привлечь более 300 тыс. военных в случае конфликта с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Североатлантический альянс не сможет привлечь более 300 тысяч военных в случае конфликта с Россией из-за дефицита кадров. Об этом сообщает газета The Financial Times.

«На бумаге европейские страны-участницы альянса имеют в общей сложности 1,9 миллиона военнослужащих. Но на самом деле им будет достаточно трудно привлечь к участию в конфликте более 300 тысяч военных — и даже в этом случае подготовка потребует месяцев», — передает издание.

Авторы материала также приводят слова бывшего командира одного из британских батальонов Бена Барри, который заявил, что НАТО находится «в переломном моменте». Он подчеркнул, что нехватка кадров является причиной снижения обороноспособности альянса.

13 июня представитель альянса на правах анонимности сообщил, что более 300 тысяч военнослужащих из стран НАТО находятся в высокой боевой готовности. Он добавил, что у военного блока есть «пробелы в наступательных возможностях». Альянс сталкивается с нехваткой ключевых вооружений, таких как противовоздушная оборона (ПВО) и ракеты большей дальности.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский приехал в ДНР и анонсировал отставки

      Титов сравнил сборную Сербии с Россией

      В России назвали ключевые проблемы в работе такси

      Лавров рассказал об «эстонизации» руководства Евросоюза

      В СИЗО ушел из жизни лидер Таганской ОПГ Рабинович

      Полковник ВСУ заявил об отступлении по всему восточному фронту

      В атмосфере Юпитера обнаружили неизвестные структуры

      Бритни Спирс отругала папарацци за снимки с целлюлитом

      Захарову напугал Ассанж после освобождения по одной причине

      Соратник Кадырова назвал сроки завершения СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше