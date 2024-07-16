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14:16, 16 июля 2024Россия

В Госдуме назвали возможные сроки начала полноценного конфликта НАТО и России

Депутат Гурулев: полноценная война НАТО и России может начаться в 2029 году
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Полноценный вооруженный конфликт НАТО и России может начаться в 2029-2030 годах. Такие возможные сроки в беседе с «Царьградом» назвал депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

По его словам, сейчас Запад медлит с «большой войной». Это происходит из-за того, что США не хотят воевать собственными силами.

«Они хотят воевать руками своих "шестерок". Для начала это Восточная Европа, потом — Западная. Но эти страны на данном этапе не сильно готовы к этому», — пояснил Гурулев.

Помимо этого, из-за военной помощи Украине запасы Западной Европы сильно истощились, добавил депутат. Чтобы раскрутить промышленность, нужно время. «Так не бывает, чтобы раз — и начали войну. (...) На подготовку нужно время. Кроме того, и войска надо подготовить», — уточнил генерал.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет участвовать в украинском конфликте. «Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую», — сказал он, комментируя возможность ударов по российским самолетам над Украиной.

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      Анастасия Яланская
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