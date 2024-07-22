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11:30, 22 июля 2024Силовые структуры

В Московской области арендатор выгнал вдову участника СВО из ее магазина

СК: в Истре арендатор выгнал вдову участника СВО из ее магазина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В подмосковной Истре арендатор выгнал вдову участника специальной военной операции из ее магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, арендатор забрал у продавца ключи и не пустил владельца в помещение. Кроме того, мужчина оставил себе деньги из кассы и стал продавать оставшиеся товары.

Следователи возбудили дело по пункту «в» части 2 статьи 161 («Грабеж») и части 1 статьи 330 («Самоуправство») УК РФ. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю главного управления СКР по Московской области Ярославу Яковлеву предоставить доклад о ходе расследования этого дела.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых, обманом похитивших 3,6 миллиона рублей с банковского счета участника СВО.

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      Екатерина Кашурникова
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