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12:48, 17 июля 2024Силовые структуры

Полиция устроила засаду на обманувших бойца СВО аферистов

На Урале полиция поймала аферистов за хищение 3,6 млн рублей у бойца СВО

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых, обманом похитивших 3,6 миллиона рублей с банковского счета участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Одного афериста поймали по горячим следам, а на его сообщника полицейские устроили засаду. Следователи проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным мошенничествам.

В начале июля боец вернулся из зоны боевых действий. В аэропорту Кольцово незнакомец предложил подвести его, а затем доставил к знакомой. Там мужчина забрал у военного телефон, получил доступ к онлайн-банку и снял с его счета 3,6 миллиона рублей. После чего незнакомец отвез бойца в сауну. Проснувшись там, военный обнаружил пропажу и обратился в полицию.

4 июля сообщалось, что аферисты стали требовать деньги за «освобождение» родственников россиян из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ). Схему мошенничества с помощью информации о военнопленных раскрыли в Бурятии, где жителям начали поступать подобные звонки.

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      Любовь Ширижик
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