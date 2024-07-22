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11:53, 22 июля 2024Силовые структуры

В пермском аэропорту полиция задержала находившегося в федеральном розыске вора

В аэропорту Перми полиция задержала вора, находившегося в федеральном розыске

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Перми полицейские задержали в аэропорту Большое Савино 46-летнего местного жителя, находившегося в федеральном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

По данным ведомства, транспортные полицейские в аэропорту заметили жителя Чусового. По ориентировке они поняли, что он находится в розыске по части 1 статьи 158 («Кража») УК РФ. Тогда сотрудники задержали мужчину. Он хотел улететь в Сочи. Пермяка доставили в полицейский отдел для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Коломне росгвардейцы задержали 64-летнего гражданина, скрывавшегося от правосудия.

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      Екатерина Кашурникова
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