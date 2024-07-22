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14:44, 22 июля 2024Россия

В Роспотребнадзоре оценили риски распространения вируса Чандипура

Роспотребнадзор: в РФ нет рисков распространения вируса Чандипура

Фото: Unsplash

Риски распространения вируса Чандипура в России оценили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным специалистов, так как комары-переносчики заболевания не обитают на территории страны, рисков нет, передает ТАСС.

Кроме того, как указали в надзорном ведомстве, в пропускных пунктах через госграницу работает автоматизированная система «Периметр», которая помогает анализировать эпидемические риски и выявлять приезжих с признаками инфекционных заболеваний.

Эксперты пояснили, что бушующий в Индии вирус является крайне редким заболеванием. Основными его симптомами являются высокая температура, головная боль слабость в мышцах. В группе риска — дети до 15 лет.

Накануне сообщалось, что 50 человек заразились вирусом на западе Индии. Известно, что заболевание может привести к летальному исходу.

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      Анастасия Алимпиева
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