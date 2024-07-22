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11:29, 22 июля 2024Силовые структуры

В России признали законным приговор пресс-секретарю Meta

Военный суд признал законным приговор пресс-секретарю Meta Энди Стоуну
Энди Стоун

Энди Стоун. Фото: @andymstone

Апелляционный военный суд признал законным приговор в отношении пресс-секретаря корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Энди Стоуна (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС.

22 апреля 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил Стоуна к шести годам колонии общего режима. Его признали виновным по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Это решение хотела оспорить защита пресс-секретаря, однако вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

11 марта 2022 года Стоун опубликовал пост, в котором оправдывал насилие в отношении российских военных, участвующих в специальной военной операции. Следователи решили, что этот материал также содержал публичные призывы к терроризму.

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