В России признали законным приговор пресс-секретарю Meta

Апелляционный военный суд признал законным приговор в отношении пресс-секретаря корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Энди Стоуна (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС.
22 апреля 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил Стоуна к шести годам колонии общего режима. Его признали виновным по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Это решение хотела оспорить защита пресс-секретаря, однако вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения.
11 марта 2022 года Стоун опубликовал пост, в котором оправдывал насилие в отношении российских военных, участвующих в специальной военной операции. Следователи решили, что этот материал также содержал публичные призывы к терроризму.