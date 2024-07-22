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12:55, 22 июля 2024Россия

В российском городе осквернили могилы бойца СВО и его родственников

В Рубцовске неизвестные осквернили могилу бойца СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Рубцовске осквернили могилы бойца специальной военной операции (СВО) на Украине и его родственников, пишет «Московский Комсомолец».

Как рассказал местный житель, неизвестные похитили новую оградку с могилы его сына, воевавшего на фронте. Прежнюю ограду близкие бойца СВО вывезти не успели — временно оставили на месте захоронения, чтобы потом отвезти и установить на могилах родственников на старом кладбище. Через два дня отец вернулся на могилу сына и увидел, что ни старых, ни новых оградок нет — кто-то срезал их и вывез вместе с венками.

Со слов отца участника СВО, аналогичная ситуация произошла на могилах его родственников на старом кладбище — без оградок остались пять захоронений.

«Видно на дворе опять 90-е годы, мародерство на кладбище стало процветать в полную силу», — заключил мужчина.

Ранее неизвестные осквернили могилу основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина — бронзовую фигуру облили белой жидкостью, а в руку скульптуре вложили предмет, внешне схожий с фаллоимитатором.

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      Елена Торубарова
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