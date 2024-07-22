В российском селе начался пожар после атаки украинского дрона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Село Новопетровка подверглось атаке украинского FPV-дрона. После удара по частному дому он загорелся. Пожар был потушен совместными усилиями добровольной пожарной команды и бойцов территориальной обороны.
Помимо этого, в селе Ясные Зори ВСУ обстреляли сельскохозяйственное предприятие. В результате оказались повреждены два корпуса.
По предварительным данным, в обоих селах никто не пострадал. Оперативные службы региона уточняют данные о последствиях ударов.
В ночь на 22 июля украинские войска выпустили по российской территории 75 беспилотников. Дроны были сбиты над рядом регионов, а также над акваториями Черного и Азовского морей.