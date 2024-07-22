В самолет с россиянами на борту ударила молния

В самолет российской авиакомпании Utair с пассажирами на борту попала молния. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Красноярска в Иркутск ATR 72-500 в субботу, 20 июля. Отмечается, что следы от удара молнии были обнаружены специалистами во время послеполетного осмотра лайнера.
Несмотря на произошедшее, воздушное судно благополучно совершило рейс.
Ранее пилоты летевшего с Кубы в Россию самолета авиакомпании Nordwind Airlines заметили неопознанный предмет в небе. Инцидент случился с Boeing 777-200, следовавшим из Варадеро в Москву.