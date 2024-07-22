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17:22, 22 июля 2024Ценности

В сети обругали свадебный наряд гостьи и пригрозили облить его вином

Кадр: @shopbrooklynblvd / TikTok

Основательница модного бутика Brooklyn Blvd по имени Кэти, живущая Теннесси, США, показала свадебный наряд и была обругана в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @shopbrooklynblvd поделилась видео, в котором рассказала, что ее пригласили на церемонию в качестве гостьи, и продемонстрировала свой образ. На кадрах она предстала в белом платье, оформленном желто-розовым корсетом.

Многие зрители не оценили внешний вид 25-летней девушки, назвав его неуместным на свадебном мероприятии. «Никакие оттенки белого не следует надевать на свадьбу!», «Это шутка?», «Не смей его надевать», «Если бы кто-то надел это на мою свадьбу, я бы никогда больше с ним не разговаривала», «Я могу тебе пообещать, что кто-то из других гостей обольет его вином», «Твоему наряду грозит вино», — писали они в комментариях под публикацией.

В марте сообщалось, что невеста выгнала со свадьбы лучшую подругу жениха за раздражавший ее цвет платья.

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      Мария Винар
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