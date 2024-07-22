В сети восхитились внешностью 55-летней Светланы Бондарчук в бикини

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук снялась в купальнике и восхитила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая жена режиссера и актера Федора Бондарчука отправилась на отдых в Италию, где сделала серию кадров. В том числе она позировала в черном бикини с абстрактным белым принтом, которое состояло из топа-бандо с косточками и трусов с завязками на бедрах.

Поклонники оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Такая красивая фигура, как в 18 лет», «Прекрасная», «Шикарная», «Какая вы офигенная! Такое чувство, что возраст пошел в обратную сторону и вы становитесь моложе», — заявили юзеры.

Ранее в июле Светлана Бондарчук также снялась в халате на голое тело.