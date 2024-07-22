В США назвали причину ухода Байдена из президентской гонки

NBC: экс-спикер Пелоси сыграла ключевую роль в снятии Байдена с выборов

Экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сыграла ключевую роль в решении действующего американского лидера Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Пелоси сыграла решающую роль в деликатном подталкивании Байдена к выходу из гонки (...) Всякий раз, когда вопрос о снятии его кандидатуры начинал утихать, она подливает масла в огонь», — передает телеканал слова источников, которые предпочли остаться анонимными.

Авторы материала отмечают, что Пелоси никогда публично не призывала Байдена выйти из президентской гонки, так как это могло заставить его стать «непреклонным и не отступать». Вместо этого она «тихо и методично» проводила беседы с конгрессменами и спонсорами Демократической партии, чтобы повлиять на их мнение.

18 июля телеканал CNN сообщил, что Пелоси позвонила Байдену и попросила его сняться с президентских выборов. Однако Белый дом официально не сообщал о телефонном разговоре, как и представители экс-спикера не подтверждали эту информацию.