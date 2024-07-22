В США назвали вероятного кандидата в вице-президенты

Politico: губернатор Калифорнии Ньюсом может стать кандидатом в вице-президенты

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом может стать кандидатом в вице-президенты США у Камалы Харрис, которая выдвинута Демократической партией на пост президента. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Ньюсома часто обсуждают как потенциального кандидата, но он столкнется с огромным препятствием, выступая в качестве напарника Харрис, по одной простой причине: они оба родом из Калифорнии. Согласно 12-й поправке, члены Коллегии выборщиков голосуют за президента и вице-президента, но один из них "не должен быть жителем того же штата, что и они сами"», — отмечается в материале издания.

При этом Ньюсом уже публично поддержал Харрис в предвыборной кампании. Он также заявил, что действующий американский лидер Джо Байден является «одним из самых влиятельных и бескорыстных президентов».

Ранее стало известно, что экс-президент США Барак Обама и экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси не поддержали выбор кандидатуры Харрис вместо Байдена. В частности, Обама заявил, что в ближайшие дни Демпартия «будет плавать в неизведанных водах».