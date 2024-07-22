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11:27, 22 июля 2024Мир

Влиятельные демократы не поддержали Харрис в качестве замены Байдена

NYT: Обама и Пелоси не поддержали кандидатуру Харрис вместо Байдена
СюжетВыборы президента США 2024
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Экс-президент США Барак Обама и экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси не поддержали выбор кандидатуры вице-президента Камалы Харрис вместо действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом передает The New York Times (NYT).

«Далеко не все настаивали на выборе Харрис. Влиятельные демократы в Конгрессе сенатор Чак Шумер и член Палаты представителей Хаким Джеффрис не поддержали ее, так же как и экс-спикер Пелоси, обладающая значительным влиянием на Демократическую партию», — сообщает газета.

Авторы материала отметили, что Обама призвал однопартийцев к «более конкурентному процессу выдвижения кандидатов». Он заявил, что в ближайшие дни Демпартия «будет плавать в неизведанных водах».

Ранее Камала Харрис заявила, что будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты США. О том, кто еще может претендовать на номинацию от демократов, пока информации нет. Республиканская партия на своем съезде кандидатом в президенты выдвинула Дональда Трампа.

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      Дарья Устьянцева
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