Влиятельные демократы не поддержали Харрис в качестве замены Байдена

NYT: Обама и Пелоси не поддержали кандидатуру Харрис вместо Байдена

Экс-президент США Барак Обама и экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси не поддержали выбор кандидатуры вице-президента Камалы Харрис вместо действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом передает The New York Times (NYT).

«Далеко не все настаивали на выборе Харрис. Влиятельные демократы в Конгрессе сенатор Чак Шумер и член Палаты представителей Хаким Джеффрис не поддержали ее, так же как и экс-спикер Пелоси, обладающая значительным влиянием на Демократическую партию», — сообщает газета.

Авторы материала отметили, что Обама призвал однопартийцев к «более конкурентному процессу выдвижения кандидатов». Он заявил, что в ближайшие дни Демпартия «будет плавать в неизведанных водах».

Ранее Камала Харрис заявила, что будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты США. О том, кто еще может претендовать на номинацию от демократов, пока информации нет. Республиканская партия на своем съезде кандидатом в президенты выдвинула Дональда Трампа.