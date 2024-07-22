В США рассказали причину поддержки Байденом кандидатуры Харрис

Уинн: Байден поддержал Харрис, чтобы не потерять собранные на кампанию деньги

Президент США Джо Байден поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах в ноябре, чтобы не потерять сотни миллионов долларов, которые были собраны на предвыборную кампанию. Об этом заявила кандидат в Конгресс от Республиканской партии Кэтлин Уинн, передает РИА Новости.

«Я думаю, что поддержка Байденом Харрис объясняется так. Я слышала, что это скорее финансовый вопрос. Они собрали миллионы долларов на предвыборную кампанию, поэтому имя Харрис должно остаться в бюллетенях», — отметила политик.

Уинн добавила, что существует вероятность выбора сенатора Марка Келли от штата Аризона на пост вице-президента США. Она объяснила это тем, что Харрис идет на выборы в «невыгодном положении из-за плотной ассоциации» у американцев с Байденом, чья поддержка сильно снизилась за последнее время.

Ранее Камала Харрис заявила, что будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты США. О том, кто еще может претендовать на номинацию от демократов, пока информации нет. Республиканская партия на своем съезде кандидатом в президенты выдвинула Дональда Трампа.