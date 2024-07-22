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02:27, 22 июля 2024Мир

В США указали на задачи для Байдена

WP: Байден должен привести США в лучшую возможную форму для своего преемника

Фото: Jim Watson / Pool / Reuters

Президенту США Джо Байдену следует использовать остаток своего срока, чтобы решить внешние и внутренние проблемы страны для своего преемника. На лежащие перед американским лидером задачи указала американская газета The Washington Post (WP).

«На сегодняшний день его самая важная задача — привести страну в лучшую возможную форму для его преемника», — говорится в статье. Как отметило издание, Байден избавлен от тягот предвыборной кампании. В связи с этим он может сосредоточиться на том, чтобы положить долгожданный конец войне Газе и освобождения заложников, а также заняться борьбой с инфляцией.

Ранее Байден отказался досрочно уходить с поста президента США. Как говорится в письме пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, Байден планирует «завершить свой срок» на высшем государственном посту.

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      Марина Совина
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