В телефоне стрелявшего в Трампа нашли фотографии Кейт Миддлтон

NPR: в телефоне стрелявшего в Трампа найдены фотографии принцессы Кейт Миддлтон

Томас Мэтью Крукс, стрелявший в Дональда Трампа, искал в интернете информацию о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон и загрузил несколько ее фотографий перед тем, как отправиться на предвыборный митинг в Пенсильвании. Об этом сообщает Национальной общественное радио США (NPR).

ФБР изучило два телефона и ноутбук Крукса и нашло в них поисковые запросы, связанные с Дональдом Трампом, американским президентом Джо Байденом, директором ФБР Кристофером Рэем, генеральным прокурором США Мерриком Гарландом и британской принцессой Кейт Миддлтон. Среди личностей, заинтересовавших стрелка, лишь принцесса Уэльская не относится к Америке напрямую.

Помимо фотографий жены принца Уильяма, Крукс сохранил на телефон изображения Трампа и Байдена, а также даты предстоящего Национального съезда Демократической партии США.

После покушения король Великобритании Карл III направил Трампу письмо в качестве поддержки. Известно, что в 1994 ему, тогда еще носившему титул принца Уэльского, тоже пришлось пережить нападение. Наследник престола выступал с речью в парке Тумбалонг в Сиднее, когда 23-летний студент перепрыгнул через небольшой забор перед сценой и попытался застрелить его. Будущий король не пострадал. Тогда многие отметили хладнокровие принца, которое ему удалось сохранить в столь опасной ситуации.

13 июля во время предвыборного митинга Дональда Трампа в Пенсильвании на него было совершено покушение. Экс-президент получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.

