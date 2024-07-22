Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:03, 22 июля 2024Из жизни

В телефоне стрелявшего в Трампа нашли фотографии Кейт Миддлтон

NPR: в телефоне стрелявшего в Трампа найдены фотографии принцессы Кейт Миддлтон

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Томас Мэтью Крукс, стрелявший в Дональда Трампа, искал в интернете информацию о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон и загрузил несколько ее фотографий перед тем, как отправиться на предвыборный митинг в Пенсильвании. Об этом сообщает Национальной общественное радио США (NPR).

ФБР изучило два телефона и ноутбук Крукса и нашло в них поисковые запросы, связанные с Дональдом Трампом, американским президентом Джо Байденом, директором ФБР Кристофером Рэем, генеральным прокурором США Мерриком Гарландом и британской принцессой Кейт Миддлтон. Среди личностей, заинтересовавших стрелка, лишь принцесса Уэльская не относится к Америке напрямую.

Помимо фотографий жены принца Уильяма, Крукс сохранил на телефон изображения Трампа и Байдена, а также даты предстоящего Национального съезда Демократической партии США.

После покушения король Великобритании Карл III направил Трампу письмо в качестве поддержки. Известно, что в 1994 ему, тогда еще носившему титул принца Уэльского, тоже пришлось пережить нападение. Наследник престола выступал с речью в парке Тумбалонг в Сиднее, когда 23-летний студент перепрыгнул через небольшой забор перед сценой и попытался застрелить его. Будущий король не пострадал. Тогда многие отметили хладнокровие принца, которое ему удалось сохранить в столь опасной ситуации.

Материалы по теме:
Кейт Миддлтон вынудили признаться, что у нее рак. Чем она больна на самом деле и почему ее болезнь тщательно скрывали?
Кейт Миддлтон вынудили признаться, что у нее рак.Чем она больна на самом деле и почему ее болезнь тщательно скрывали?
3 апреля 2024
Трамп прокомментировал покушение на него. Как в мире отреагировали на происшествие?
Трамп прокомментировал покушение на него.Как в мире отреагировали на происшествие?
14 июля 2024
Дональд Трамп пережил покушение, его ранили в ухо. Стрелок убит
Дональд Трамп пережил покушение, его ранили в ухо.Стрелок убит
14 июля 2024

13 июля во время предвыборного митинга Дональда Трампа в Пенсильвании на него было совершено покушение. Экс-президент получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.

Юлия Юткина
Обсудить
Последние новости

На Украине объявили в розыск подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Он следил за экс-депутатом Рады несколько недель

В ЕС назвали поездки Орбана в Россию и Китай неприемлемыми

Глава МИД Германии прокомментировала выход Байдена из президентской гонки

Стало известно о пострадавших при обрушении магазина после взрыва в российском городе

В Тбилиси оценили перспективы иска президента Грузии против закона об иноагентах

Мужчину четыре дня держали в темной комнате в попытке заставить уволиться

Врач предупредила о вреде контактных линз

В Европе заявили об изменении отношения Зеленского к переговорам с Россией

Россиянин осквернил могилу основателя ЧВК «Вагнер» с помощью трех плакатов и попался

В России представят первый VR-тренажер для «Солнцепека»

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше