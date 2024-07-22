В Турции призвали лишить гражданства Константинопольского патриарха

Турецкий депутат Гюр призвал лишить гражданства Турции патриарха Варфоломея

Заместитель главы турецкой оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр призвал лишить гражданства Турции Константинопольского патриарха Варфоломея, если он продолжит антитурецкую деятельность. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости.

Турецкий депутат отметил, что основной задачей Варфоломея, а также американского архиепископа Константинопольской православной церкви Элпидофора является служение верующим. По его мнению, в последнее время они «зашли слишком далеко».

Гюр также отметил, что Варфоломей и Элпидофор не могут выезжать за границу без разрешения префектуры. В связи с этим он подчеркнул недопустимость того, чтобы патриарх и архиеписков выступали на международных аренах с антитурецкими заявлениями и высказывали мнение о Турецкой Республике и Турецкой Республике Северного Кипра.

Ранее религиовед Роман Лункин уличил патриарха Константинопольского Варфоломея в действиях в пользу США.