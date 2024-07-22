В Турции призвали лишить гражданства Константинопольского патриарха

Заместитель главы турецкой оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр призвал лишить гражданства Турции Константинопольского патриарха Варфоломея, если он продолжит антитурецкую деятельность. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости.
Турецкий депутат отметил, что основной задачей Варфоломея, а также американского архиепископа Константинопольской православной церкви Элпидофора является служение верующим. По его мнению, в последнее время они «зашли слишком далеко».
Гюр также отметил, что Варфоломей и Элпидофор не могут выезжать за границу без разрешения префектуры. В связи с этим он подчеркнул недопустимость того, чтобы патриарх и архиеписков выступали на международных аренах с антитурецкими заявлениями и высказывали мнение о Турецкой Республике и Турецкой Республике Северного Кипра.
Ранее религиовед Роман Лункин уличил патриарха Константинопольского Варфоломея в действиях в пользу США.