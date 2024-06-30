Патриарха Константинопольского Варфоломея уличили в действиях в пользу США

Лункин про саммит в Швейцарии: патриарх Варфоломей действовал в интересах США

Подконтрольный Турции патриарх Константинопольский Варфоломей, приняв участие в украинском саммите мира в Швейцарии и поддержав позицию Украины в коммюнике ради увеличения численности Константинопольского патриархата, однозначно действовал в интересах США. Об этом РИА Новости заявил религиовед Роман Лункин.

«С этой целью патриарх Варфоломей посещает различные международные площадки, не только межцерковные. До Швейцарии, скажем, он успел побывать на G7. Но в случае со швейцарским форумом, я считаю, он играл роль инструмента американской политики. Собственно, он играет ее с 2018-го — с начала украинского раскола», — заявил он, также назвав Константинопольский патриархат «источником американского влияния».

Ранее патриарх Варфоломей призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по формуле «всех на всех». «Мы молимся за нуждающихся и скорбящих братьев, чтобы зимующий Ближний Восток и многострадальная Украина обрели мир», — заявил он украинским журналистам.

