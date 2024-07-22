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11:58, 22 июля 2024Мир

В Венгрии заявили о зависти Брюсселя мирной инициативе Орбана

Сийярто: Брюссель критикует мирную инициативу Орбана по Украине из зависти
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Брюссель критикует мирную инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине из зависти. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Брюссельская бюрократия по иностранным делам и лидеры некоторых стран-членов ЕС уже несколько недель из-за фрустрации / зависти / разоблачения их ошибочной стратегии ломают языки по поводу нашей мирной миссии», — отметил он.

По словам главы МИД Венгрии, на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе ему будет нужен «политический бронежилет».

Ранее Сийярто назвал детсадовской попытку главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля инициировать бойкот Венгрии на встрече глав МИД, чтобы наказать страну за визит Виктора Орбана в Россию и Китай. Он подчеркнул, что в ЕС должно быть много других проблем, поскольку на континенте идет вооруженный конфликт.

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      Лина Пивоварова
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