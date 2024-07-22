Вдову российского бойца СВО захотели выселить из квартиры из-за одной нестыковки

В Коми вдову российского бойца СВО захотели выселить из квартиры

В Коми вдову российского бойца специальной военной операции на Украине (СВО) чиновники местной администрации захотели выселить из квартиры из-за одной нестыковки, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным издания, договор найма жилья был заключен с супругом женщины, однако военнослужащий с фронта уже не вернется, поэтому и оснований для ее проживания в квартире на сегодняшний день нет.

Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. Проводится проверка.

Ранее в Москве коллекторы решили выселить многодетную жену бойца СВО из квартиры. Группа мужчин взломала дверь в тамбур и ворвалась в жилище, в котором находились трое детей с бабушкой.