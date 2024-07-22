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11:31, 22 июля 2024Россия

Вдову российского бойца СВО захотели выселить из квартиры из-за одной нестыковки

В Коми вдову российского бойца СВО захотели выселить из квартиры
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: freepik / Freepik

В Коми вдову российского бойца специальной военной операции на Украине (СВО) чиновники местной администрации захотели выселить из квартиры из-за одной нестыковки, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным издания, договор найма жилья был заключен с супругом женщины, однако военнослужащий с фронта уже не вернется, поэтому и оснований для ее проживания в квартире на сегодняшний день нет.

Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. Проводится проверка.

Ранее в Москве коллекторы решили выселить многодетную жену бойца СВО из квартиры. Группа мужчин взломала дверь в тамбур и ворвалась в жилище, в котором находились трое детей с бабушкой.

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      Елена Торубарова
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