Коллекторы захотели выселить многодетную жену бойца СВО из квартиры

Многодетная жена бойца СВО из Москвы заявила, что мошенники хотят выселить ее

Многодетную жительницу Москвы, супругу участника специальной военной операции (СВО), захотели выселить из квартиры коллекторы. Об этом женщина рассказала «360».

Четыре дня назад группа мужчин взломала дверь в тамбур и ворвалась в квартиру дома, расположенного на Зацепском валу, в которой Евгения проживает с тремя детьми и матерью. Ее муж — боец СВО, в данный момент участвует в боевых действиях.

«Восемь человек, мужчин, некоторые с травматами, сначала выломали эту дверь железную — сейчас здесь замок поменян. Вот это сейчас уже новая дверь стоит, видно, что они вырывали старую дверь. Все откосы еще вырваны», — показала журналистам масштаб разрушений москвичка. Она уточнила, что в момент инцидента в помещении находились трое детей с бабушкой.

По словам Евгении, в ее дом вломились коллекторы, которых нанял человек, называющий себя новым собственником квартиры. Она объяснила, что изначально жилье принадлежало одинокой пенсионерке, которая предоставила ей недвижимость по договору безвозмездной аренды, однако год назад ее не стало. При этом родственников и детей у пожилой женщины не было. Москвичка отметила, что собиралась заключить новый договор аренды с властями города, которому переходила квартира одинокой пенсионерки, однако у недвижимости оказались новые хозяева.

«Через полгода появились новые собственники: сначала одни, потом вторые. За шесть месяцев появились три человека. Сначала они просто приходили с участковым. Подали в суд иск о выселении меня и моей семьи, но суд оставил его без движения» — поделилась информацией россиянка. Помимо этого, нынешний собственник написал на нее заявление в прокуратуру, в котором назвал семью маргинальной, однако, приехав к ним домой, сотрудники убедились в обратном.

После нападения Евгения вызвала полицию, которая признала, что в документах на квартиру присутствуют мошеннические действия, и передала злоумышленникам, что приближаться к жилью они смогут лишь после решения суда и проверки документов на экспертизе. Но коллекторы не остановились — день назад возглавлявший группу нападавших позвонил Евгении и стал угрожать ей и ее семье. «Сказал, что не даст жизни мне и моим детям. Пообещал меня закопать», — сообщила женщина.

Москвичка рассказала, что планирует установить камеру, чтобы фиксировать действия коллекторов. Она также показала журналистам судебные документы, из которых следует, что спустя полгода после смерти одинокой и бездетной собственницы у нее появилась внучка, которая через нотариуса получила свидетельство о праве на наследство, в том числе квартиру.

При этом менее чем через месяц новая собственница передала право на недвижимость другому человеку, а тот через месяц продал квартиру новой хозяйке через сайт объявлений.

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