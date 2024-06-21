Ветеран СВО отдал 1,5 миллиона рублей за недострой

«КП»: в Екатеринбурге ветеран СВО отдал 1,5 млн за непригодный для жизни дом

В Екатеринбурге ветеран спецоперации (СВО) отдал 1,5 миллиона рублей за частный дом, но получил недострой. В ситуации разбиралась KP.RU («КП»).

Строительство дачи семья затеяла в июле 2023 года. Поиском подрядчика занялась жена участника СВО, пока он лежал в больнице. Подходящий нашелся на онлайн-площадке для объявлений. «Звонила я сама, так как муж только приходил в себя после лечения, пил лекарства. Я ничего не проверила, за что виню себя по сей день. Поговорила с автором объявления по телефону, а потом мы приехали в офис на встречу», — вспоминает женщина. Автор объявления представился бизнесменом и в доказательство своего профессионализма предоставил портфолио проектов. Супруги заключили с подрядчиком договор. Просьба оплатить работы наличными их не смутила.

Спустя три дня после заключения сделки пара обнаружила подозрительный отзыв на оказанные строителем услуги: «Будьте бдительны, этот человек ничего не строит и обманывает людей». Связавшись с его бывшим клиентом, супруги получили совет немедленно забрать деньги. «Я позвонила Константину сказать, что мы расторгаем договор. Сначала он говорил, что занят, на объекте, затем трубку не брал. Но встреча состоялась. Он заявлял, что отзыв написали конкуренты. Мы вновь поверили и ушли, деньги не забрали», — раскаивается женщина.

Работы обещали завершить к декабрю, однако еще в ноябре на участке стоял лишь барак. На любые вопросы строитель отвечал, что надо набраться терпения. К марту ситуация не изменилась. «Мы спросили, где дом? Гордеев заявил, что все уже построил: этот сруб и есть наш дом "под ключ"», — рассказала жена ветерана.

Официальную экспертизу постройки супруги не заказали, боясь, что «бизнесмен» с адвокатом начнут ее оспаривать, затягивая время. В частной компании заключили, что сооружение выполнено из бракованного бруса. Материал будет плохо удерживать тепло. В некоторых местах дерево уже стало чернеть, потолок не закреплен, крыша дефектна, а вместо пола постелена фанера. Как выяснилось, в 2019 году строитель был приговорен к четырем годам колонии по статье о мошенничестве — мужчина обманул 22 заказчика на сумму 6 миллионов рублей.

Подрядчик утверждает, что многое в доме сделал за свой счет — так, например, в смете не было лестницы, унитазов и раковины. В комплектацию дома входила скважина с насосом, септик с канализацией, фундамент на винтовых сваях и двухэтажный дом площадью 62 квадратных метра. Однако в определенный момент клиенты перестали оплачивать услуги и подписали акт выполненных работ. «В один день Маргарита начала звонить и угрожать мне и команде. Мы не понимали, что происходит, и дело зашло в тупик. Наверное, пара хотела красивый дом, но из бруса не получится такой картинки. Мы не обогатились, не присвоили себе деньги, мы просто построили дом», — поделился строитель. Независимую экспертизу он предложил оплатить самостоятельно. Если специалисты подтвердят, что дом не пригоден для жизни, то «бизнесмен» готов переделать его либо вернуть часть денег.

Семья требует компенсации за строительные дефекты в размере 750 тысяч рублей. Прокуратура провела проверку и материалы дела направила в полицию. Силовики отказали в возбуждении уголовного дела, однако в надзорном органе решение отменили. Проверку возобновили.

Ранее жители Кургана выразили опасения, что один из жилых домов в городе может обрушиться из-за сноса пристроя. На его месте образовался овраг, и из-за близости фундамента здание может развалиться.