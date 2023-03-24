Жильцы дома в российском городе пожаловались на опасность его обрушения

URA.RU: жильцы дома в Кургане пожаловались на опасность его обрушения из-за сноса пристроя

В Кургане жильцы одного из домов пожаловались на то, что существует опасность его обрушения из-за того, что местные власти снесли расположенный рядом пристрой. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

По словам одной из жительниц дома, расположенного по адресу улица Яблочкина, 6, на месте снесенного пристроя образовался овраг, и из-за близости фундамента здание может развалиться. «Департамент архитектуры демонтировал около дома недострой, который был облагорожен и закрыт плитами. Сейчас ужасная картина, как после бомбежки. Котлован от недостроя сейчас заполнился талыми водами, которые разрушают фундамент в двух шагах от подъезда. Скоро все рухнет», — выразила опасения россиянка. Женщина добавила, что дом стоит на насыпном грунте.

Издание направило запрос по теме в администрацию города и получило ответ от пресс-службы о том, что в данный момент мэрия рассматривает «возможность выполнения мероприятий по засыпке котлована». Ее представитель добавил, что проведение соответствующих работ планируют во втором квартале текущего года.

В марте стало известно о том, что жители города Серова Свердловской области пожаловались на то, что их уже много лет не могут переселить из дома с обрушившейся стеной, признанного аварийным в 2016 году. Одна из его жительниц рассказала, что проживает там с момента постройки и уже несколько лет стоит в очереди на новое жилье.