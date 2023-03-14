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20:30, 14 марта 2023Среда обитания

В российском городе пожаловались на проблемы с расселением из аварийного дома

Жители Серова пожаловались на многолетние проблемы с расселением из аварийного дома

Кадр: URA.RU

Жители города Серова Свердловской области пожаловались на то, что их уже много лет не могут переселить из дома, признанного аварийным в 2016 году. Об этом со ссылкой на публикацию в сообществе «ВКонтакте» «Говори, Серов!» сообщает Ura.ru.

Вечером в понедельник, 13 марта, у аварийного дома, расположенного в российском городе по адресу улица Пристанционная, 4, обрушилась стена. На записи, опубликованной в сообществе, можно увидеть, что балкон второго этажа здания рухнул, в результате чего оно осталось без части стены. По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Свердловской области, причиной инцидента стало «скопление снежных покровов» на конструкции. Пострадавших в результате происшествия нет.

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Одна из жительниц проблемного дома рассказала, что она проживает в нем с момента постройки и уже несколько лет стоит в очереди на новое жилье. При этом, по ее словам, некоторым жильцам уже удалось переехать в новостройку, однако всем остальным местные власти до сих пор не помогли. Женщина добавила, что после инцидента с обрушением стены их временно переселят в гостиницу. При этом дальнейшая судьба жильцов остается неизвестной. Корреспондент издания отправил запрос в пресс-службу администрации Серовского городского округа, но пока не получил ответа.

В феврале стало известно, что в Красноярске, в квартире, в которой живет семья с ребенком, обрушился потолок спальни. В результате инцидента никто не пострадал, при этом жильцы проблемной квартиры отказались переехать в помещение маневренного фонда.

Полина Кислицына
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