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18:46, 22 июля 2024Мир

Венгрия заблокировала предложение ЕС по встрече на Украине

Сийярто: Венгрия заблокировала предложение провести встречу СМИД ЕС на Украине

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Венгрия заблокировала предложенную главой дипломатии ЕС Жозепем Боррелем идею о проведении встречи Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Евросоюза на территории Украины вместо Будапешта в качестве ответа премьер-министру страны Виктору Орбану на его поездку в Россию и Китай. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Были те, кто думал, что осуществит страшную месть [Орбану за его поездку], и они предложили провести совет глав МИД на Украине. Для созыва заседания глав МИД стран ЕС за пределами ЕС нужно единогласие. Я заявил, что... мы на это не согласны», — заявил министр.

Ранее депутаты Европейского парламента захотели лишить Венгрию права голоса в Европейском союзе за визит премьера страны Виктора Орбана в Россию и Китай, так как он якобы воспользовался фактом председательства страны в сообществе. На данный момент призыв о лишении голоса подписали 63 человека. По их мнению, Орбан не имел права апеллировать к статусу Венгрии как председателю Евросоюза, так как его усилия по урегулированию конфликта на Украине не являются позицией всего ЕС.

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      Виктория Кондратьева
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