В ЕС захотели лишить Венгрию права голоса за визит Орбана в Россию

Politico: в Европарламенте хотят лишить Венгрию голоса за визит Орбана в Россию

Депутаты Европейского парламента (ЕП) захотели лишить Венгрию права голоса в Европейском союзе (ЕС) за визит премьера страны Виктора Орбана в Россию и Китай, так как он якобы воспользовался фактом председательства страны в сообществе. Об этом сообщает газета Politico.

«Орбан совершил несколько дипломатических визитов, в частности, к Путину в России и Си Цзиньпину в Китае, в ходе которых он намеренно искажал свои полномочия. Для этого необходимы реальные действия, такие как приостановление права голоса Венгрии в Совете», — приводит издание текст письма депутатов Европарламента.

На данный момент призыв о лишении голоса подписали 63 человека. По их мнению, Орбан не имел права апеллировать к статусу Венгрии как председателю Евросоюза, так как его усилия по урегулированию конфликта на Украине не являются позицией всего ЕС.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Евросоюза намерены проигнорировать саммит Венгрии по иностранным делам в Будапеште 28-29 августа. Вместо этого они хотят провести в эти даты собственное мероприятие. Такое решение связано с недовольством других членов ЕС поездками Орбана в Киев, Москву и Пекин.