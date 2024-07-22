Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:29, 22 июля 2024Силовые структуры

Владелец российской фирмы незаконно легализовал 40 мигрантов

В Петербурге полиция задержала бизнесмена за незаконную легализацию мигрантов

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность фирмы, которая незаконно легализовала 40 мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Правоохранители задержали ее владельца, 42-летнего предпринимателя из Архангельска, и его 39-летнего помощника.

По версии следствия, в середине мая задержанные открыли фирму по предоставлению миграционных услуг. За два месяца они незаконно легализовали 40 иностранцев, а также оформили семь трудовых патентов. В результате бизнесмены заработали около 350 тысяч рублей.

Ранее в Приморском крае полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией иностранцев в России. С 2022 года они помогли в легализации почти 11 тысячам мигрантов и заработали 25 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Кого бы демократы ни выбрали, Трамп победит». Европейские политики отреагировали на отказ Байдена идти на выборы

      Ребенок приехал с семьей в Россию из Саудовской Аравии, выпал из окна отеля и не выжил

      Мошенники обманом завладели миллионами писателя Эдварда Радзинского

      Очевидица рассказала о последствиях взрыва в ТЦ Апшеронска

      ФСБ задержала россиянина при попытке дать налоговику завернутую в листья салата взятку

      Один из троих ушедших на СВО братьев записал видео и попросил защитить его родителей

      Тупорылая акула набросилась на мужчину на глазах у его детей

      Владелец российской фирмы незаконно легализовал 40 мигрантов

      Доходы россиян от процентов по вкладам подсчитали

      Врач предупредил о наиболее распространенных тревожных симптомах рака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше