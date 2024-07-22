Владелец российской фирмы незаконно легализовал 40 мигрантов

В Петербурге полиция задержала бизнесмена за незаконную легализацию мигрантов

В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность фирмы, которая незаконно легализовала 40 мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Правоохранители задержали ее владельца, 42-летнего предпринимателя из Архангельска, и его 39-летнего помощника.

По версии следствия, в середине мая задержанные открыли фирму по предоставлению миграционных услуг. За два месяца они незаконно легализовали 40 иностранцев, а также оформили семь трудовых патентов. В результате бизнесмены заработали около 350 тысяч рублей.

Ранее в Приморском крае полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией иностранцев в России. С 2022 года они помогли в легализации почти 11 тысячам мигрантов и заработали 25 миллионов рублей.