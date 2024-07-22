Власти Чечни вступились за названного Мизулиной скамером чеченского блогера

Министр Дудаев вступился за названного Мизулиной скамером блогера из Чечни

Министр по делам национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев вступился за блогера из республики Асхаба Тамаева, которого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала скамером и обвинила в неуважении к исламу. Чиновник из Чечни дал подробный комментарий по ситуации в Telegram-канале.

До этого Мизулина рассказала, что к ней начали поступать обращения от чеченцев, которые утверждали, что пострадали от мошеннической деятельности Тамаева. По сведениям главы «Лиги безопасного интернета», власти республики никак не реагировали на жалобы, блогер, по словам Мизулиной, вел стримы из казино и обманывал аудиторию.

После серии публикаций Мизулиной на историю с Тамаевым обратил внимание чеченский министр. Дудаев рекомендовал оставить стримера в покое и объявил, что тот активный интернет-пользователь и регулярно помогает участникам спецоперации на Украине.

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова уверен, что имидж блогера решили испортить «непонятные руководители непонятных организаций». Кто именно, это делает, Дудаев раскрывать не стал, однако заметил, что «про них тоже есть в больших объемах разного рода информация, которую можно выливать при необходимости».

Ранее сообщалось, что Дудаев показал пленных украинских военнослужащих и рассказал об их отличии от чеченцев.

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