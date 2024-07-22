Власти Киева пообещали судиться со снесшей усадьбу Зеленских компанией

Мэр Киева Кличко: город будет судиться со снесшей усадьбу Зеленских компанией

Власти Киева будут судиться с компанией, снесшей историческую усадьбу мещан Зеленских конца XIX века в центре украинской столицы. Начать судебное разбирательство с застройщиком пообещал в Telegram мэр Виталий Кличко.

«Город будет судиться с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, а также с владельцем бесцеремонно уничтоженного здания», — заявил чиновник.

Он пояснил, что столица не передавала владельцу здания в собственность землю, на которой расположена усадьба, поэтому любые строительные работы на территории объекта были незаконны. Кличко подчеркнул, что от застройщика потребуют восстановить особняк в первозданном виде.

Усадьба Зеленских была снесена 20 июля. По мнению киевской мэрии, застройщик принял это решение незаконно, потому что особняку планировалось присвоить статус объекта культурного наследия.